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تحديد جلسة محكمة للنظر في قضية آية الخطيب

الأحد 20 سبتمبر 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد جلسة محكمة للنظر في قضية آية الخطيب



رام الله /سما/

 أكد المحامي بدر إغبارية أن الاحتلال قرر عقد جلسة للأسيرة آية الخطيب (33 عامًا) من عرعرة داخل الخط الأخضر، يوم الأربعاء المقبل.

وقال، إن تحديد موعد الجلسة يأتي بهدف تعيين مواعيد جلسات لسماع الشهود من ضباط شرطة وتحقيق في جهاز المخابرات، لهم علاقة بملف الأسيرة آية الخطيب منذ اعتقالها في شباط الماضي.

وأضاف إغبارية أن النيابة الإسرائيلية العامة تحاول إدانة الأسيرة آية الخطيب في ملفها الإنساني؛ بهدف تجريم تقديم المساعدة الإنسانية في المستقبل من قبل أي شخص أو هيئة تقوم بالعمل في هذا المجال بشكل تطوعي وإنساني، وقد ظهر من خلال إفادات الشهود من ضباط شرطة ومخابرات التناقض في رواياتهم.

#اية الخطيب

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