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"تيك توك" يتوصل لاتفاق شراكة وترامب يصفه بـ"الرائع"

الأحد 20 سبتمبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تيك توك" يتوصل لاتفاق شراكة وترامب يصفه بـ"الرائع"



وكالات / سما /

أكد تطبيق "تيك توك" أنه أعدّ اتفاقا مع شركة أوراكل، لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة، وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري، قبل يوم من سريان حظر فدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق. في حين وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بـ"الرائع".

وقال متحدث باسم "تيك توك" الذي تملكه شركة "بايت دانس" لفرانس برس، "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية، وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة". 

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح "المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها؛ لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الأمريكي بالكامل"، مضيفا: "نحن حاليا نعمل أيضا مع وولمارت على شراكة تجارية".

وفي تعليقه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بـ"الرائع"، وقال ترامب: "أعتقد أنها ستكون صفقة رائعة"، وأضاف: "لقد أعطيت هذه الصفقة مباركتي. 

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تنزيل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الصيني الرائج؛ على خلفية اعتباره تهديدا للأمن القومي، ما أدى إلى نزاع متصاعد مع الصين حول التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، السبت، أنها سترجئ حتى 27 أيلول/ سبتمبر على الأقل الحظر المفروض على تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.

وقال بيان صحافي صدر عن الوزارة مباشرة بعد تأكيد عرض شراكة تيك توك مع أوراكل إن هذا القرار تم اتخاذه "في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة".

وفي حين يخوض ترامب حملة انتخابية محمومة، وصف مسؤولون أمريكيون التدابير بأنها ضرورية للحماية من أي تجسس صيني محتمل عبر المنصات.

والسبت، أدانت وزارة التجارة الصينية "التنمّر" الأمريكي في قضية "تيك توك"، معتبرة أن قرار الحظر يشكل انتهاكا لمعايير التجارة الدولية، وأنه لا دليل على وجود تهديد أمني، وذلك قبيل إطلاق بكين آلية تخوّلها معاقبة شركات أجنبية.

ويقول معارضو ترامب إن ماهية التهديدات الأمنية التي يشكّلها "تيك توك" غير واضحة، وإن الحظر يثير مخاوف حول ضبط الحكومة لحرية التعبير.

ويفاقم الحظر النزاع القائم مع بكين حول التكنولوجيا، وهو نزاع يقول محلّلون إنه متمحور حول المنافسة أكثر مما هو متمحور حول المخاوف الأمنية.

#تيك توك #أوراكل #الولايات المتحدة #ترامب

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