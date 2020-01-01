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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي على فترات بحجة الأعياد اليهودية

الأحد 20 سبتمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي على فترات بحجة الأعياد اليهودية



الخليل / سما /

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف، ومنع اقامة الصلاة فيه، بحجة الأعياد اليهودية، على أن تعاود اغلاقه على فترات أخرى.

وقال مدير الحرم الابراهيمي حفظي أبو سنينة ، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الابراهيمي منذ مساء يوم أمس السبت، وحتى مساء اليوم، لمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وأضاف أبو سنينة، ان الاحتلال سيغلق الحرم الابراهيمي على فترات، حيث سيتم اغلاقه في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، لمناسبة عيد الغفران، وفي التاسع والسابع من الشهر المقبل، لمناسبة عيد العرش.

وأشار إلى أن اغلاق الحرم كان قد فرضه الاحتلال منذ العام 1994، في أعقاب تقسيمه زمانيا ومكانيا، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله، وراح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا، حيث يتعمد استباحته لسوائب المستوطنين، بالإضافة إلى منع رفع الأذان او دخول الموظفين في كثير من الاحيان.

وبين ان الحرم الابراهيمي هو عنوان مدينة الخليل التاريخي والديني، مؤكدا أن منع المسلمين من أداء الصلاة وممارسة الشعائر الدينية فيه يعتبر من اشد انواع الظلم، ومنافيا لكل الاعراف الدينية والانسانية.

#الاحتلال #الحرم الإبراهيمي

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