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الأسير أيمن عثمان جعيم يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأحد 20 سبتمبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير أيمن عثمان مصطفى جعيم (44 عاما) من مدينة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

والأسير جعيم معتقل منذ تاريخ 20/9/2002، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى ثماني سنوات، ويعتبر إحدى الحالات المرضية في سجون الاحتلال؛ نتيجة اعتقاله لسنوات طويلة في ظروف صعبة، ونتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل إدارة السجن. ويعاني منذ فترة طويلة من مشاكل في عينيه، وانحراف حاد وفقدان للنظر في العين اليسرى، ما أدى إلى التأثير على عينه اليمنى وبدأ يفقد النظر بها، وقد طالب الإدارة مرات عديدة بتقديم العلاج اللازم له، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وهو يحتاج كذلك إلى نظارات طبية.

الجدير بالذكر أن الأسير جعيم كان قد تعرض خلال التحقيق لضرب شديد على رأسه ووجهه تسبب له في مشكلة بعينه اليسرى، ويعاني كذلك من مشاكل في الأسنان واللثة، والتهابات بالأمعاء، وحساسية بالدم، وكل هذه الأمراض لا تلقى أي رعاية من قبل إدارة السجون.

#الأسر

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