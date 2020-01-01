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تاسع صفقات الحوانين بالانتقالات الصيفية

الأحد 20 سبتمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تاسع صفقات الحوانين بالانتقالات الصيفية



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن انتقال لاعب شباب رفح محمد أبو عرمانة لصفوف بيت حانون الأهلي على سبيل الإعارة, خلال الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأكدت التقارير, أن أبو عرمانة قرر فسخ إعارته مع التفاح بالتراضي مؤخرا, والانتقال لـ"الحوانين", للدفاع عن ألوانه في الموسم القادم.

ويعدّ أبو عرمانة إضافة جيدة لـ"الحوانين", خاصة أن مدرب الأخير نادر النمس يعرف مستواه جيدا, وسبق له أن عمل معه في شباب رفح.

يشار إلى أن بيت حانون الأهلي سبق له ضم 8 لاعبين وهم نور عامر, ومحمد السطري, وغسان أبو عودة, ومروان شيخ العيد, وأمين الحلو, وأحمد أبو شربي, وأحمد عليان, وعلاء ضهير.

#الحوانين #بيت حانون الأهلي #شباب رفح #محمد أبو عرمانة

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