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مانشستر سيتي يعرض 55 مليون يورو لضم نجم إشبيلية دون جدوى!

الأحد 20 سبتمبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يعرض 55 مليون يورو لضم نجم إشبيلية دون جدوى!



وكالات / سما /

عرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 55 مليون يورو على طاولة إشبيلية الإسباني للحصول على توقيع مدافعه خوليس كونديه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون جدوى.

و أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الإنجليزي تلقى رداً سلبياً من النادي الأندلسي حيث يرفض إشبيلية العرض الضخم للتخلي عن خدمات قلب دفاعه.

و يتواجد كونديه في الآونة الأخيرة في مدار برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بعدما قدم مستويات مميزة في رامون سانشيز بيزخوان في الموسم الماضي.

اللاعب الفرنسي الدولي الشاب لعب 40 مباراة في الموسم الماضي رفقة إشبيلية في كل المسابقات و ساعد فريقه على نيل لقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

و أوضحت ماركا أن إشبيلية يتمسك بالحصول على قيمة كسر عقد اللاعب والتي تصل إلى حد 90 مليون يورو، للتخلي عن توقيعه للسيتي في الفترة الحالية.

بدوره يضع السيتي عينه في المقام الأول على المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي لترميم خانة قلب الدفاع ، ويفكر في كونديه كخطة بديلة.

#مانشستر سيتي #إشبيلية #خوليس كونديه

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