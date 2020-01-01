القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إخباري، صباح اليوم الأحد، أن مجموعة "الحبتور" الإماراتية الخاصة بالملياردير خلف بن أحمد الحبتور، وهي أكبر شركة قابضة في الإمارات، ستفتح مكتب تمثيلي لها في دولة الاحتلال.

وبحسب التقرير الذي أورده موقع "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن رويترز، فإن المجموعة الإماراتية التي تعمل في مجالات الفنادق، والبنية التحتية، ووسائل الإعلام والمركبات وغيرها من المجالات، على اتصال مع شركة طيران خطوط اسراير الإسرائيلية لإطلاق رحلات تجارية إلى الإمارات.

وقال خلف الحبتور إن الهدف من ذلك هو اكتشاف بعض أوجه التعاون مع الإسرائيليين في الفترة القليلة المقبلة.