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رسميًا.. توتنهام يعلن التعاقد مع ريجيلون من ريال مدريد

الأحد 20 سبتمبر 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. توتنهام يعلن التعاقد مع ريجيلون من ريال مدريد



وكالات / سما /

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا التعاقد مع الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2025.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان نشره على موقعه الرسمي: “يسعدنا إعلان التعاقد مع سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد. الظهير الأيسر صاحب الـ 23 عامًا وقع عقدًا مع النادي حتى 2025 وسيرتدي القميص رقم 3”.

ولفت بيان توتنهام إلى رحلة ريجيلون بداية من اللعب لناشئي ريال مدريد ثم الإعارة إلى ليجرونيس، واللعب للكاستيا، ثم الفريق الأول للميرنجي، قبل الخروج في إعارة الموسم الماضي مع إشبيلية وتحقيق لقب الدوري الأوروبي مع النادي الأندلسي، كما أشار إلى انضمام اللاعب مؤخرًا إلى المنتخب الإسباني.

وقال ريجيلون، في أول حوار له مع الموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد بوجودي هنا ولا استطيع الانتظار للعمل مع زملائي”، مضيفًا “أحب حقًا فلسفة النادي والمدرب (جوزيه مورينيو) كانت هذه هي الأشياء التي جعلتني آتي إلى هنا، الرغبة في النمو، رؤية النادي، وأنا اتتوق للنمو كلاعب، توتنهام لديه لاعبين على أعلى مستوى وكذلك المدرب، ولا استطيع الانتظار للعمب معه في يومي الأول”.

وأكد ريجيلون أنه وصل الآن إلى الدوري الأكثر صعوبة في العالم، واستعداده لخوض المغامرة الجديدة.

#توتنهام #ريال مدريد #ريجيلون

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