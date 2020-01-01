فيليب كوتينيو يُشعل حماس مشجعي برشلونة

وكالات / سما /

أعرب فيليب كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على إلتشي، بهدف نظيف، ضمن كأس خوان جامبر الودي، على ملعب الكامب نو.

وعاد كوتينيو هذا الصيف إلى برشلونة، بعدما أمضى موسماً في صفوف بايرن ميونخ، ويأمل النجم البرازيلي في أن ينال استحسان المدرب الجديد للبارسا رونالد كومان.

وقال كوتينيو عقب اللقاء: “لقد اشتقت للعب في الكامب نو، وأنا سعيد بالعودة وبالانتصار الذي حققناه اليوم، متبقي فقط أسبوع واحد على بدء المنافسات، نشتغل بجد وبشكل كبير وجميعنا مركزين ولدينا رغبة للقيام بموسم جيد”.

وتابع: “لم يكن هناك الكثير من الوقت للإعداد، لكن مستوى الفريق يسير من حسن إلى أحسن، نحاول التكيف بشكل أفضل مع تكتيك المدرب الجديد، وأنا متحمس جداً”.

وأضاف: “لدي رغبة كبير لمساعدة الفريق وجعل الأمور تسير بشكل أفضل، أنا متحمس ومتحفز لبداية الموسم، أشكر كُل المشجعين الذين يساندونا، نواصل العمل بجد حتى نكون جاهزين للموسم الجديد”.

واختتم بالقول: “نتمنى أن يكون هذا الموسم موسماً رائعا بالنسبة لنا”.

ويستهل البارسا مشواره في الدوري الإسباني يوم الأحد القادم، بمواجهة فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة، مع العلم أن الفريق الكتالوني لم يخض أول جولتين بسبب مشاركته الأوروبية في أغسطس الماضي.