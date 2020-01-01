يورجن كلوب يكشف سبب ثبات مستوى محمد صلاح

وكالات / سما /

أزاح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الستار عن سبب ثبات مستوى محمد صلاح مع الفريق الأحمر، مشدداً في الوقت نفسه، على أن قلة من اللاعبين حققوا مثل أرقام النجم المصري.

ويستعد محمد صلاح لمواجهة فريقه السابق تشيلسي، مساء اليوم الأحد، مع العلم أنه سجل 3 أهداف في المباراة الافتتاحية هذا الموسم، وكان ذلك أمام ليدز يونايتد الصاعد حديثاً للبريمرليج.

وقال المدرب الألماني في تصريح نقلته صحيفة (ليفربول إيكو): “أرقامه لا تصدق، من شاهد مباراة ليدز يونايتد سيقول إنه سجل هدفين من ركلات الجزاء، ولكن إذا لاحظنا مستواه في اللقاء فإنه يستحق بالفعل تسجيل هاتريك، إن لم يكن أكثر”.

وأضاف: “لا أعرف كيف ينظر مشجعو ليفربول إلى محمد صلاح، فمن الواضح أن هناك آراء مختلفة، ولكنني أعتقد بأنهم يعرفون مدى أهميته بالنسبة لنا، وهذا أمر مفروغ منه بنسبة 100%”.

وتابع: “لا يوجد الكثير من المهاجمين في جميع أنحاء العالم حققوا أرقام محمد صلاح بعد 3 سنوات في نفس النادي، إنه لاعب استثنائي، وأعتقد بأن ثبات مستواه له سبب وجيه وهو حفاظه على نفس الرغبة الفردية منذ قدومه إلى هنا”.

واختتم بالقول: “نحن محظوظون بوجود صلاح وماني وفيرمينو معنا، لأن واحداً منهم على الأقل سيتألق كل أسبوع، إنهم يعملون بجد من أجل بعضهم البعض ويحترمون بعضهم البعض”.