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غزة: التواجد على الشاطىء ممنوع

الأحد 20 سبتمبر 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: التواجد على الشاطىء ممنوع



غزة / سما /

قررت الشرطة في غزة، اليوم الأحد، منع المواطنين من التواجد على شاطئ البحر بشكل تام في كافة محافظات القطاع.

وقال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة بغزة، إنه وابتداءً من اليوم سيتم حظر حركة المركبات بشكل كامل على شارع الرشيد يوميًا من الساعة السادسة مساءً، وحتى الساعة السابعة صباحًا.

وأضاف أن "هذا القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا".

وبين أن الشرطة البحرية ستتابع تنفيذ القرارات من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة.

ودعا المواطنين للالتزام بتلك القرارات والتعاون مع عناصر الشرطة البحرية في تطبيق هذه الإجراءات.

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