محافظ سلفيت يغلق كفر الديك بعد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"

سلفيت / سما /

أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأحد، اغلاق بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بعد تسجيل 13 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المحافظ كميل، أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها.

وشدد على ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، لافتا إلى أن الإغلاق سيستمر حتى صباح الثلاثاء المقبل، وسيشمل المدارس والموظفين والموظفات العاملين في القطاعين العام والخاص، ويسمح بعمل المحال التموينية والمخابز والصيدليات فقط.