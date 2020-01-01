اسرائيل تعتزم مدّ خط أنابيب نفط من الإمارات عبر السعودية

القدس المحتلة / سما /

أجرى مسؤولون إسرائيليون محادثات مع مسؤولين إماراتيين لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقاته يمر عبر الأراضي السعودية وصولًا إلى ميناء إيلات عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء عسقلان.

وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن صحيفة غلوبس الاقتصادية، فإن المشروع سيكون ملائمًا لنقل الخام إلى الأسواق الأوروبية بشكل خاص، وسيعد التفافًا على المسارات الملاحية الخطيرة من مضيق هرمز وسواحل الصومال.

وبينت ذات المصادر، أن هذا الخط سيوفر تكاليف نقل الخام بواسطة ناقلات النفط عبر قناة السويس.

ورجحت الصحيفة أن تجني إسرائيل مبالغ طائلة سنويًا من هذا المشروع.