420 ألف طالب يلتحقون بمقاعد الدراسة

رام الله / سما /

التحق 420 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، في صفوفهم الدراسية من الصف الخامس وحتى الحادي عشر في المدارس الحكومية، والخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في جميع محافظات الضفة، بما فيها محافظة القدس، في حين سيتم تقييم الوضع الصحي في قطاع غزة".

وافتتح قبل نحو أسبوعين العام الدراسي ببدء تدريس طلبة الصفوف الأول إلى الرابع، والذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف طالب وطالبة، ويتلقون تعليمهم وفق نظام التعليم المدمج، مع الالتزام بإجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد جرى توزيع الدوام مناصفة على أيام الأسبوع، إذ يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الإثنين والأربعاء.