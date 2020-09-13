نقابة مربي الدواجن بغزة تستنكر السماح بدخول الدجاج المبرد

غزة / سما /

قالت نقابة مربي الدواجن بغزة، انها فوجئت بصدور قرار من وزارة الزرعة والاقتصاد بالسماح للدجاج المبرد والمجمد بالدخول لاسواق القطاع.

واعتبرت في بيان لها ان هذا القرار يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه مع النقابة وتحديد تسعيرة كيلو الدجاج للمنتج المحلي الدجاج اللاحم بسعر 9 شيكل من أرض المزرعة تم التوافق عليه مع في مباحث التموين بوزارة الإقتصاد بتاريخ 13/9/2020.

وناشدت النقابة الوزارتين الى تجميد ووقف هذا القرار والعودة عنه لانه بمثابة الحكم على مربي الدواجن في قطاع غزة ومنتجنا المحلي بشكل عام بالإعدام داعية وزارتي الزراعة والإقتصاد بأن تنفذ ما عليها من واجبات وحماية المزارعين من مسألة المدخلات الاساسية للإنتاج وهو اسعار الأعلاف واسعار الصيصان التي تتحكم به التجار واصحاب الفقاسات على مرأى ومسمع الوزارتين بدون اي تدخل ولا تحريك ساكنأ حيث وصل سعر الصوص بعمر يوم واحد فقط في هذه الآونة الى3.5 شيكل وطن العلف ب2500 شيكل.

وأضاف :" اليس من حقنا نحن كمستهلكين لهذه المدخلات بأن تقوم الحكومة بمراقبتها وتحديد سعرها مثلها مثل الطحين والارز والحديد والاسمنت والى اخ..... وطالما سنكون أمام معادلة تحديد سعر الدجاج، نوافق ولكن بالمقابل تحديد سعر الصوص والعلف وهذا هو العدل بالقضية".

ودعت الى وقف كافة أشكال فرض سياسة الأمر الواقع لان المزارعين هم من دفعوا ثمن ثلاثة حروب سابقة على القطاع وباعوا كل ما يملكوا من اجل بقائهم على هذه الأرض ولم يتم تعويضهم عن خسائر الحروب الثلاثة الا ما نسبته 10% من مجمل هذه الخسائر.

وطالبت النقابة صناع القرار بالحكومة بوقف اية اجراءات تعسفية اتجاه المزارعين وانصافهم في حقوقهم الشرعية التي من شأنها تعزيز صمودهم وضمان استمرارية الإنتاج وتقوية عزيمتهم، مضيفة" هذا املنا في كل الحريصين على استمرارية الانتاج والحفاظ على امننا الغذائي لشعبنا."

وحذرت" ان لم يتم وقف القرار الخاص باستيراد الدجاج المبرد او المجمد نحن كنقابة سنكون في حل من أي اتفاقات سابقة وسنبدأ بسلسلة فعاليات للمطالبة بحقوق مربي الدواجن كاملة".