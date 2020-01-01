رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و726 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.

كما تناولت عودة 420 ألف طالب اليوم إلى مقاعد الدراسة، وفرض اغلاق وحصار مشددين على القدس، وإخطار الاستيلاء على أرض في دوما، واصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

عريقات: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة سيكون خطاب الرد والصمود والتحدي الفلسطيني

الرئيس يستقبل سفير دولة فلسطين لدى البحرين

سفراء عدد من الدول الاسلامية يؤكدون ثبات مواقف بلادهم تجاه فلسطين

القوى السياسية الكويتية تدين تصريحات ترمب الزاعمة بأن الكويت متحمسة للتطبيع

اصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

رغم الاغلاق الشامل.. تواصل الاحتجاجات ضد نتنياهو في اسرائيل

420 ألف طالب يعودون اليوم الى مقاعد الدراسة

"الأيام":

كورونا: 5 وفيات ترفع أعدادها إلى 291 وتسجيل 726 اصابة جديدة واغلاق مدرسة

اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم واقتلاع أشجار وتجريف واخطارات بالاستيلاء على أراض

التربية: 420 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة اليوم

الرئيس يستقبل سفير فلسطين العائد من البحرين

الأردن: وفاة و196 اصابة جديدة بكورونا

القدس: الاحتلال يفرض اغلاقا وحصارا مشددين والمستوطنون يعدون لاقتحامات يومية للأقصى

اسرائيل: تسجيل 30 حالة وفاة و4531 اصابة جديدة بكورونا

"القدس":

فرض اغلاق وحصار مشددين على القدس وإخطار بالاستيلاء على أرض في دوما

الرئيس يطلع من سفير دولة فلسطين لدى البحرين على آخر المستجدات

6 وفيات و726 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

أبو هولي: اتهام الأونروا بتلقيها طلبا من الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين على الدول الأوروبية محض شائعات

عريقات: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة سيكون حاسما

وفيات الوباء تقترب من المليون حول العالم