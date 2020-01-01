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حماس: على الحكومات العربية الإصغاء لصوت الشعوب الرافضة للتطبيع

الأحد 20 سبتمبر 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: على الحكومات العربية الإصغاء لصوت الشعوب الرافضة للتطبيع



غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، أن خروج المظاهرات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدان عربية، "إدراك منهم لخطورة التطبيع مع الاحتلال"، داعية الحكومات إلى الإصغاء لصوت الشعوب.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس،  إن المظاهرات التي خرجت في بلدان عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وأضاف قاسم: "تدرك هذه الشعوب بضميرها القومي خطورة توقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال".

ولفت الناطق باسم حماس إلى أن "هذه الشعوب كانت وما زالت وستبقى تعتبر فلسطين القضية العربية المركزية وأن الاحتلال الإسرائيلي هو عدوه المركزي".

ودعا قاسم، الحكومات العربية إلى "الإصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع".

وطالب المكونات الحزبية والمجتمعية والأهلية في كل الدول العربية إعلاء صوتهم الرافض لتطبيع بعض الدول علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

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