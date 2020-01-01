  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة

السبت 19 سبتمبر 2020 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة



طهران /سما/

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب.

وتوعد قائد "الحرس الثوري"، حسين سلامي، في كلمة ألقاها اليوم السبت بأن كافة القوات الأمريكية في المنطقة ستكون تحت رصد إيران ورصاصها في أي حرب محتملة، مضيفا أن طهران تملك "آلاف الألوية العسكرية على الأرض القادرة على احتلال وحرق كافة المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة".

وحذر سلامي من أن أي حرب ضد إيران ستلحق بالولايات المتحدة "خسائر بالغة لا يمكنها تحملها"، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية عززت قدراتها العسكرية لخوض حرب واسعة في البحر والجو وعلى الأرض ضد أمريكا والانتصار عليها.

وأعرب سلامي عن قناعته بأنه ليس بإمكان أي قوة في العالم تحمل حرب ضد بلاده، قائلا إن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية لجوء واشنطن إلى خيارات عسكرية ضد طهران ليس سوى "مبالغة نابعة عن افتقاره للمعرفة العسكرية الدقيقة". "RT"

#الحرس الثوري الإيراني #ايران #الولايات المتحدة #القواعد الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

قناة عبرية: عملية عبد الباسط عوده كانت نقطة التحول و ”ياسر عرفات كان إرهابياً من الدرجة الأولى”

صحيفة : خلاف "حاد" بين الملك سلمان ونجله محمد حول التطبيع

اسعار العملات مقابل الشيكل

فتح: تبني قطر لصفقة القرن خطير وهي تهرول مع قافلة المطبعين مع اسرائيل

الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

"الجثث ستخرج من مضيق هرمز"... أقوى تهديد من الحرس الثوري إلى دول الخليج

الأخبار الرئيسية

"سي أن أن": إحباط محاولة لتسميم الرئيس الامريكي دونالد ترمب

تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

صحيفة سعودية تغرد بالعبرية.. وإسرائيل تعلق

داخلية غزة: ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل.. والقطاع يعيش في مرحلة حساسة

صحة غزة تحذر من ازمة خطيرة: مسحات كورونا تكفي لـ48 ساعة.. والمختبر المركزي سيتوقف عن العمل!