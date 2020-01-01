قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط لاحتلال قواعد أمريكية بالمنطقة

طهران /سما/

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب.

وتوعد قائد "الحرس الثوري"، حسين سلامي، في كلمة ألقاها اليوم السبت بأن كافة القوات الأمريكية في المنطقة ستكون تحت رصد إيران ورصاصها في أي حرب محتملة، مضيفا أن طهران تملك "آلاف الألوية العسكرية على الأرض القادرة على احتلال وحرق كافة المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة".

وحذر سلامي من أن أي حرب ضد إيران ستلحق بالولايات المتحدة "خسائر بالغة لا يمكنها تحملها"، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية عززت قدراتها العسكرية لخوض حرب واسعة في البحر والجو وعلى الأرض ضد أمريكا والانتصار عليها.

وأعرب سلامي عن قناعته بأنه ليس بإمكان أي قوة في العالم تحمل حرب ضد بلاده، قائلا إن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية لجوء واشنطن إلى خيارات عسكرية ضد طهران ليس سوى "مبالغة نابعة عن افتقاره للمعرفة العسكرية الدقيقة". "RT"