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توضيح للطلبة الدارسين في الجامعات التركية وقبرص الشمالية

السبت 19 سبتمبر 2020 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح للطلبة الدارسين في الجامعات التركية وقبرص الشمالية



انقرة /سما/

 أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية توضيحا للطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات التركية وجامعات قبرص الشمالية، الموجودين الآن في الوطن أو في دول أخرى، حول كيفية الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه بما يخص الطلبة الدارسين في الجمهورية التركية؛ فإن مجلس التعليم العالي التركي (yök)، وفي ظل جائحة كورونا، قد أعطى وفوض الجامعات باختيار شكل التعليم الذي تراه مناسبا، وتحديد ما إذا كان التعليم للفصل الأول سيكون وجاهيا أو تعليما عن بُعد، وذلك على ضوء الحاله السائدة، وبالتالي أعلنت معظم الجامعات في تركيا أن التعليم للفصل الأول سيكون تعليما عن بُعد، وبناء عليه، على الطلبة الموجودين في الوطن، التواصل مع جامعاتهم، لاتخاذ القرار المناسب لهم بخصوص الدراسة.

أما بخصوص الطبة الدارسين في قبرص الشمالية، أوضحت السفارة أنه بعد التواصل مع الجهات الرسمية تم إبلاغها بأن على كل طالب التواصل مع جامعته والتأكد من قرار الجامعة بخصوص طبيعة التعليم هل هو وجاهيا أو تعليما عن بُعد، وبالتالي على الطلاب التواصل مع جامعاتهم.

وشددت السفارى ضرورة مراعاة الطلبة الإجراءات التالية: حال وصول الطالب إلى قبرص الشمالية سيخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما، وهذه الفترة تتكفل بها الجامعة إذا قام الطالب بإبلاغها بموعد وصوله، وأخذ الموافقة على الموعد، وإلا سيضطر الطالب لدفع تكاليف فترة الحجر الصحي. كذلك يُشترط على الطلاب أن يكون لديهم فحص PCR لا تتجاوز مدته 120 ساعة (خمسة أيام). لذلك يجب على الطلاب الدارسين في قبرص الشمالية التواصل مع جامعاتهم وإبلاغهم بمواعيد وصولهم وأخذ الموافقة من الجامعات على هذه المواعيد.

#السفارة الفلسطينية #الطلبة الفلسطينيين #تركيا #الجامعات التركية

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