تربية وتعليم بيت لحم تقرر تمديد إغلاق مدرسة بنات العُبيدية وشعب صفية بسب كورونا

بيت لحم /سما/

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم السبت، تمديد إغلاق مدرسة بنات العُبيدية الثانوية، وشعب صفية في مدارس مختلفة، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بأنه تقرر تمديد اغلاق مدرسة بنات العبيدية الثانوية حتى نهاية الاسبوع الجاري، بسبب ظهور اصابات جديدة بلغت 7 بين المعلمات، إضافة الى اغلاق الشعب الصفية من الاول حتى الرابع في مدرستي خلايل اللوز الاساسية شرقا، وبنات التوافق الثانوية في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، بعد اصابة مديرة ومعلمة وعدة طالبات.

وأشارت المديرية الى ان هذا القرار ياتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.