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14 إصابة جديدة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

السبت 19 سبتمبر 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 إصابة جديدة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 6096 إصابة، و253 حالة وفاة، و2052 حالة تعاف.

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب بيان الخارجية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من متشيغن ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3664 إصابة في الولايات المتحدة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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