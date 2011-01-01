  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو مرزوق: لنا علاقات مع دول أوروبية وإفريقية وفي كل يوم نتقدم خطوات أكثر

السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: لنا علاقات مع دول أوروبية وإفريقية وفي كل يوم نتقدم خطوات أكثر



غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، مساء اليوم السبت، إن هناك دول عربية تراوغ وتسعى لرفض الضغوط الأمريكية لقبول التطبيع.

وأكد أبو مرزوق، في لقاء على فضائية "الأقصى" رفضه لضغوط الأمريكية على دول عربية من أجل دفعها للتطبيع.. "أمريكا تضغط على بعض الدول في ملفات عدة لدفعها على قبول التطبيع".

وشدد على أن اتفاق التطبيع مع الاحتلال يضر بالفلسطينيين ضررًا بليغًا، لافتًا إلى أن الشعوب كلها ترفض التطبيع وعلينا أن نستنفر كل القوى الحية المساندة لشعبنا.

وأضاف: "يجب إجهاد الاحتلال بالمقاومة والمقاطعة في كل المجالات، والاحتلال يجرم كل من يتواصل مع المقاومة بهدف الحد من نشاطهم".

وتابع: "نحن في مرحلة تحرر وهي تستدعي من جميع القوى التحرك لتحقيق مطالبنا العادلة"، مشيرًا إلى أنه لنا علاقات مع دول أوروبية وإفريقية وفي كل يوم نتقدم خطوات أكثر.

وبين أن اجتماع الأمناء العامين يختلف عن اجتماع الإطار القيادي المتوافق عليه عام 2011.

وعبر عن تمنياته لأن تجتمع جميع اللجان المتفق عليها في اجتماع الأمناء العامين، "نريد الإسراع في تشكيل اللجان المتفق عليها في اجتماع الأمناء العامين".

وأردف: "نريد تثبيت إطارا عاما للأمناء العامين حتى يتم متابعة اللجان وتنفيذ مهامها"، منوهًا إلى أنه على شعبنا في الداخل والخارج مهمات متكاملة حتى نيل جميع حقوقنا.

#حماس #موسى ابو مرزوق #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

قناة عبرية: عملية عبد الباسط عوده كانت نقطة التحول و ”ياسر عرفات كان إرهابياً من الدرجة الأولى”

واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية

صحيفة : خلاف "حاد" بين الملك سلمان ونجله محمد حول التطبيع

اسعار العملات مقابل الشيكل

فتح: تبني قطر لصفقة القرن خطير وهي تهرول مع قافلة المطبعين مع اسرائيل

الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

الأخبار الرئيسية

"سي أن أن": إحباط محاولة لتسميم الرئيس الامريكي دونالد ترمب

تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

صحيفة سعودية تغرد بالعبرية.. وإسرائيل تعلق

داخلية غزة: ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل.. والقطاع يعيش في مرحلة حساسة

صحة غزة تحذر من ازمة خطيرة: مسحات كورونا تكفي لـ48 ساعة.. والمختبر المركزي سيتوقف عن العمل!