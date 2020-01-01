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تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة

السبت 19 سبتمبر 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: قرار البدء بالعام الدراسي مرهون بالحالة الوبائية.. وهذا سيناريو استئناف الدراسة



غزة /سما/

أكد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم محمود مطر، مساء اليوم السبت، أنه لا يمكن طرح الفصول الافتراضية كبديل عن التعليم الوجاهي، ولن يبنى أي تقييم عليها حاليًا.

وقال مطرفي تصريحات صحفية، إنه لو استؤنفت الدراسة في الفترة المقبلة فسنذهب للسيناريو الثاني وهو التعليم الجزئي بدوام 3 أيام لكل طالب أسبوعيا وجاهيا و3 أيام في المنزل من خلال الفصول الافتراضية.

وأضاف أن البداية الرسمية للعام الدراسي لم تبدأ والممارسات الحالية تجريبية متدرجة والمبدأ الأساسي "العدالة" نعمل عليه وهناك طلاب لا يستطيعون الوصول لأدوات التعليم عن بعد.

وأشار الى أن التركيز هذه الفترة على انشاء الفصول الافتراضية والمعلمين الذين أتموا إنشاء فصولهم بدأوا بمراجعات وطرح بعض المواد الخفيفة.

ولفت مطر الى أن الثانوية العامة لها أي أولوية وفق أي سيناريو لعودة العملية التعليمية، ولو استؤنفت الدراسة فستكون الأولوية للثانوية العامة ونأمل أن تكون البداية قريبة، مؤكدًا على أن "أي إجراء بخصوص الثانوية العامة سيكون بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم برام الله".

وشدد على أن الوزارة جاهزة لأي سيناريو للعملية التعليمية وقرار البدء مرهون بالحالة الوبائية وعودة الدراسة عندما تكون الظروف الصحية مناسبة.

#التربية والتعليم #غزة #فيروس كورونا #العام الدراسي #كورونا #التعليم بغزة

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