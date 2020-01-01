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أبو ردينة: الموقف الرسمي هو ما يصدر من خلال وكالة الأنباء الرسمية "وفا"

السبت 19 سبتمبر 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الموقف الرسمي هو ما يصدر من خلال وكالة الأنباء الرسمية "وفا"



رام الله /سما/

 أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن الموقف الرسمي الفلسطيني هو ما ينشر فقط عبر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

جاء ذلك، بعد تصريحات رئيس المكتب الإعلامي، بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، منير الجاغوب، إن شعبنا وقيادته، رفضوا خطة ترامب بشكل مطلق، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه الخطة، التي تشكل تهديداً لكل شعوب المنطقة.

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وأضاف الجاغوب، في تصريح عبر صفحته على (فيسبوك): "الخطة تتجاهل جوهر الصراع، وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية، ضمن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الجاغوب: "يبدو أن دولة قطر، تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف لنا أن نفهم ما ورد بنهاية ما سميّ بـ "الاجتماع الاستراتيجي" بينها وبين الولايات المتحدة، والذي ينص على: "أن قطر وأميركا، اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية الأميركية للسلام؟".

وتابع: "هذه ليست خطوة نحو السلام، بل انضمام إلى قافلة المهرولين نحو التطبيع، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي!".

#الرئاسة الفلسطينية #نبيل ابو درينة #قطر #صفقة القرن

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