صحيفة سعودية تغرد بالعبرية.. وإسرائيل تعلق

سما /وكالات/

غيرت صحيفة “عرب نيوز” السعودية صورة البروفايل وصورة غلافها على موقع تويتر إلى صور تحتوي عبارة “شانا توفا” (سنة سعيدة بالعبرية)، وهو الأمر الذي أثار إعجاب وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما يبدو.

وجاءت التهنئة من الصحيفة السعودية بمناسبة السنة العبرية الجديدة، التي يحتفل بها يهود العالم يومي السبت والأحد.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية مرفقة صورة لها تظهر غلاف الصحيفة السعودية مع عبارة “شانا توفا”: “صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة “شانا توفا” عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة”.