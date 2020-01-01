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داخلية غزة: ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل.. والقطاع يعيش في مرحلة حساسة

السبت 19 سبتمبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل.. والقطاع يعيش في مرحلة حساسة



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن القطاع يعيش في مرحلة حساسة لا تحتمل مخالفة الإجراءات المفروضة.

وقال البزم في تصريحات صحفية: "أكدنا بشكل قاطع على أصحاب المنشآت الالتزام الكامل بالضوابط، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفي مقدمتها الإغلاق".

وأضاف: ما زلنا بعيدين عن مرحلة التعايش بمعناها الكامل، وما نقوم به من إجراءات يندرج في سياق سياسة التدرّج الحذر، وفي إطار التقييم والدراسة للحالة الوبائية.

وذكر البزم أننا في مرحلة حساسة لا تحتمل مخالفة الإجراءات المفروضة، وأكدنا بشكل قاطع على أصحاب المنشآت الالتزام الكامل بالضوابط، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفي مقدمتها الإغلاق.

وأوضح البزم، أن الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية تتابع عن كثب العمل داخل المولات والمحال التجارية، وهناك جولات مستمرة عليها؛ للتأكد من تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة.

وتابع: المولات والمحال التجارية فتحت بشكل جزئي، ووفق ضوابط وإجراءات خاصة، تم إعدادها من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة، ونحن في وزارة الداخلية نتابع تنفيذها.

#اياد البزم #وزارة الداخلية #غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #تعايش

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