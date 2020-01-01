معروف يتحدث عن قضية تحديد تسعيرة الكهرباء: "لن نترك المواطن رهينة لتصرفات بعض الأشخاص"

غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن الجهات الحكومية كانت تأمل بإنهاء قضية تحديد تسعيرة الكهرباء، بشكل يعكس طبيعة الدور الأخلاقي من أصحاب المولدات في الوقوف بجانب أبناء شعبهم، لكن بعض الأشخاص دفعوا إلي توتير الموقف واعتباره قضية سجالية مع سلطة الطاقة.



وأوضح معروف في تصريحات لإذاعة "القدس" المحلية، اليوم السبت، أنه وفي ضوء الأزمة التي اختلقتها رابطة المولدات بعد تحديد تسعيرة كهرباء المولدات التجارية، تقدمت سلطة الطاقة بشكوى رسمية اتجاه الشخص الذي رفض الالتزام بتسعيرة كهرباء المولدات، وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه.



وشدد على أن مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار، لافتا إلى أن القرار الحكومي الواضح الذي تعمل عليه سلطة الطاقة هو المضي قدما في تنفيذ القرار بعد استنفاذ كافة الاجراءات والشروط اللازمة.



وأكد أن مرحلة ما بعد اتخاذ القرار تختلف تماما عن كل آليات التعامل قبل اتخاذه، منوها إلى متابعة كافة مستجدات القضية.



وأضاف معروف:"لن نترك المواطن رهينة لتصرفات بعض الأشخاص".



وطمأن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين بأن الجهات الحكومية وسلطة الطاقة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المهزلة التي تسيء لكل من يشارك فيها ويتخلى عن مسؤولياته اتجاه خدمة الناس.