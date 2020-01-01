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فوائد الجوافة للنساء لا توصف!

السبت 19 سبتمبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد الجوافة للنساء لا توصف!



وكالات / سما /

القاهرة- متابعات: هل تعلمين أنّ الجوافة تحتوي على كمية مهمّة جداً من فيتامين سي C؟ وهل تعلمين أنّ تناولها يحمي صحة النساء من عدد كبير من الأمراض؟

اكتشفي فوائد الجوافة للنساء المهمّة جداً في حماية جهاز المناعة، مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، في الآتي:
– محاربة مرض السكري وضبط نسبة سكر الدم
تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، كما ذكرت بعض الأبحاث العلمية أنّ تناول الجوافة قد يساهم في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
– الوقاية من الأمراض السرطانية
أجريت عدة دراسات في السنوات الأخيرة على تأثيرات الجوافة على سرطان البروستات وسرطان الثدي وسرطان الفم، وأظهرت الدور الوقائي للجوافة في الوقاية من هذه الأمراض السرطانية.
– مفيدة للصحة الجلدية
تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة بنسب عالية والفيتامينات والمعادن، لذا فإنَّ من فوائد الجوافة -إذا ما تمَّ تناولها بانتظام- تعزيز صحة الجلد، وحماية البشرة، ووقايتها من المشاكل المختلفة.
– مصدر مهم للمعادن والفيتامينات
إن تناول وجبة من الجوافة يمد جسمكِ – سيدتي- بما يقارب 628٪ من الحاجات اليومية من الفيتامين C الذي يحارب الجذور الحرة ويعزز عملية امتصاص الحديد، كما أن الجوافة غنية بفيتامين A وحمض الفوليك.
-الوقاية من ضغط الدم المرتفع
جاء في أبحاث علمية مختلفة، أن تناول الجوافة بانتظام له دور إيجابي في محاربة ارتفاع ضغط الدم؛ لذلك ننصحكِ بتناول هذه الفاكهة الجبّارة.

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