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هل تنقذ الفياغرا مرضى السرطان؟

السبت 19 سبتمبر 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تنقذ الفياغرا مرضى السرطان؟



وكالات / سما /

أكد العلماء وجود علاقة وثيقة بين عقار الفياغرا المستخدم في علاج ضعف الانتصاب، والوقاية من سرطان القولون والمستقيم القاتل.
وأشار العلماء إلى أن الفياغرا تزيد من معدلات النجاة من سرطان القولون بنسبة تصل إلى 20%، وذلك لما يحويه العقار من خصائص مضادة للالتهابات وقدرة على تثبيت الأورام؛ كما يسهم عقار الضعف الجنسي على منع كبت المناعة الذي يحدث غالباً بسبب السرطان.
ويُعد سرطان القولون والمستقيم من أشرس أنواع السرطانات وأكثرها انتشاراً التي تحصد أرواح الآلاف سنوياً، وينصح الأطباء أصحاب التاريخ الوراثي في المرض بالبدء بالفحص الدوري بداية من 45 عاماً للذكور والإناث على حدٍّ سواء.

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