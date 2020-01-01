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صحة غزة تحذر من ازمة خطيرة: مسحات كورونا تكفي لـ48 ساعة.. والمختبر المركزي سيتوقف عن العمل!

السبت 19 سبتمبر 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تحذر من ازمة خطيرة: مسحات كورونا تكفي لـ48 ساعة.. والمختبر المركزي سيتوقف عن العمل!



غزة /سما/

أكد أيمن الحلبي، مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الوزارة تعاني من نقص حاد في عدد المسحات المستخدمة لفحص فيروس كورونا المستجد.

وأشار الحلبي في تصريحات لإذاعة الأقصى، اليوم السبت،إلى أن المسحات الموجودة لدى وزارة الصحة، تكفي لمدة 48 ساعة فقط، لافتا إلى أن أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا تكفي لساعات قليلة فقط.

وأوضح مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة بغزة، أن المختبر المركزي، سيتوقف عن العمل إذا لم يتم دعمه بمستلزمات (كورونا)، لافتا إلى أنه تم إطلاع وفد الحكومة الفلسطينية على مستلزمات القطاع الصحية.

وقال الحلبي: "نتحدث عن أزمة خطيرة ونطالب بمساعدة عاجلة للمختبر المركزي".

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