  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد بغزة: تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

السبت 19 سبتمبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة: تحرير 30 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار



غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، اليوم السبت، أنها حررت 30 محضر ضبط، بحق تجار مخالفين للأسعار، التي تم إعلانها من قبل الوزارة.

وأضافت الوزارة في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة الطواقم التابعة لها، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 242 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 14جولة ميدانية للمحلات التجارية، وتم تحرير 6 محاضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأسماك ومشروبات.

ولفتت إلى أن جولات طواقم الوزارة، تركزت على محال بيع الدواجن؛ لمتابعة التزامهم بالتسعيرة التي حددتها الوزارة، وتم تحرير عدد من محاضر الضبط، بحق عدد من التجار لرفعهم أسعار الدواجن.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم تنظيم حملات على المنشآت والمحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والوقائية.
 

#غزة #وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: في الشرق الأوسط الجديد هؤلاء هم الرابحون.. والسعودية أكبر الخاسرين!

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

صحيفة : خلاف "حاد" بين الملك سلمان ونجله محمد حول التطبيع

ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة.. والحرب القادمة ستكون على عدة جبهات

مصدر أمني مصري يكشف أسباب توقف المفاوضات مع تركيا..!

الأخبار الرئيسية

56

صفقة القرن مرفوضة... فتح: دولة قطر تخشى أن يسبقها قطار التطبيع!

6

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

920201816145524

قناة عبرية: عملية عبد الباسط عوده كانت نقطة التحول و ”ياسر عرفات كان إرهابياً من الدرجة الأولى”

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ

الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني