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العوض: قطر تشهر تطبيعها.. وتصريحات ابو مرزوق بشأن علاقتها باسرائيل غير مقبولة على الإطلاق

السبت 19 سبتمبر 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: قطر تشهر تطبيعها.. وتصريحات ابو مرزوق بشأن علاقتها باسرائيل غير مقبولة على الإطلاق



غزة /سما/

هاجم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، دولة قطر، بسبب البيان الثنائي مع أمريكا، والذي أكد على ضرورة حل الصراع الفلسطيني مع إسرائيل في إطار صفقة القرن.

وقال العوض، في تصريح عبر صفحته على (فيسبوك): "قطر تشهر تطبيعها، وأي تبرير لذلك غير مقبول، إعلان دولة قطر تبنيها لرؤية ترامب وصفقة القرن خلال اتفاقها الاستراتيجي مع أمريكا، يمثل اشهاراً لالتحاقها بركب التطبيع، الذي بدأته منذ زمن".

وأضاف العوض: "تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مررزوق أمس لـ (فرانس 24) بأن قطر تريد مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا يمكنها ذلك إلا عبر إسرائيل، إنها تصريحات تبرر سلوك قطر، وغير موفقة ولا مقبولة على الإطلاق".

 

#وليد العوض #فلسطين #قطر #موسى ابو مرزوق #حماس #اسرائيل

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