أبو بكر يشيد بمواقف نقابة الصحفيين التونسيين الداعمة لحقوق شعبنا

رام الله /سما/

أشاد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، بمواقف نقابة الصحفيين التونسيين الداعمة لحقوق شعبنا، وموقفها ضد اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال.

وقال أبو بكر في كلمة له عبر تطبيق "زوم" أمام المؤتمر الخامس للصحفيين التونسيين، اليوم السبت، بحضور سفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، إن "التاريخ سيسجل اسماء الذين وقفوا ضد التطبيع، خاصة اخوتنا التونسيين من صحفيين في النقابة الوطنية للصحفيين والتي كانت اول من قدم موقفا ضد التطبيع".

وأكد أن شعبنا سيبقى صامدا على ارضه وسيفشل مشاريع التطبيع كما افشل كل المؤامرات الهادفة إلى تصفية قضيته ومشروعه الوطني.