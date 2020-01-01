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محافظ جنين يمدد إغلاق الفندقومية لأسبوع ويرفعه عن عجة

السبت 19 سبتمبر 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يمدد إغلاق الفندقومية لأسبوع ويرفعه عن عجة



جنين /سما/

 قرار محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم السبت، تمديد إغلاق قرية الفندقومية لمدة أسبوع، ابتداء من صباح غد الأحد.

وأوضح المحافظ في بيان صحفي ان التمديد جاء بعد تقييم الحالة الوبائية في البلدة، ولتمكين الطب الوقائي من استكمال الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية.

كما قرر المحافظ رفع الإغلاق عن بلدة عجة ابتداء من صباح يوم غد الأحد، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت ظهر اليوم، عن تسجيل 5 وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و296 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها 31 إصابة بمحافظة جنين.

#محافظ جنين #إغلاق قرية الفندقومية #فيروس كورونا

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