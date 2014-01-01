وزير الاشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحة الكويتية في قطاع غزة

رام الله /سما/

قالت وزارة الأشغال العامة، إنها اعتمدت وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، عدة دفعات للصرف للمقاولين، ضمن المنحة الكويتية، بنحو مليوني دولار، ستوزع على قطاعات المياه والبنية التحتية المهدمة منذ عام 2014.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، انها اعتمدت دفعات ما يقارب 800 ألف دولار لصالح تنفيذ الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات، التي تستقبل مياه اضافية من خارج قطاع غزة- مشروع قطاع المياه.

وأضافت انها اعتمدت دفعات بنحو 560 ألف دولار لصالح مشاريع البنية التحتية في محافظة شمال غزة، و700 ألف دولار لصالح تنفيذ مشاريع البنية التحتية في محافظتي خان يونس ورفح، من مبالغ التعويضات لمشاريع البنية التحتية في المحافظات الوسطى في قطاع غزة، في مجال البنية التحتية المهدمة من عدوان عام 2014، وذلك بتمويل من المنحة الكويتية .

وقال وزير الأشغال العامة محمد زيارة إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية ستواصل العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.

من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.