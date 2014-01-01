  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزير الاشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحة الكويتية في قطاع غزة

السبت 19 سبتمبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحة الكويتية في قطاع غزة



رام الله /سما/

 قالت وزارة الأشغال العامة، إنها اعتمدت وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، عدة دفعات للصرف للمقاولين، ضمن المنحة الكويتية، بنحو مليوني دولار،  ستوزع على قطاعات المياه والبنية التحتية المهدمة منذ عام 2014.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، انها اعتمدت دفعات ما يقارب 800 ألف دولار لصالح  تنفيذ الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات، التي تستقبل مياه اضافية من خارج قطاع غزة- مشروع قطاع المياه.

وأضافت انها اعتمدت دفعات بنحو 560 ألف دولار لصالح مشاريع البنية التحتية في محافظة شمال غزة، و700 ألف دولار لصالح تنفيذ مشاريع البنية التحتية في محافظتي خان يونس ورفح، من مبالغ التعويضات لمشاريع البنية التحتية في المحافظات الوسطى في قطاع غزة، في مجال البنية التحتية المهدمة من عدوان عام 2014، وذلك بتمويل من المنحة الكويتية .

وقال وزير الأشغال العامة محمد زيارة إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية ستواصل العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.

من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.

#وزارة الأشغال العامة #المنحة الكويتة #المقاولين #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: في الشرق الأوسط الجديد هؤلاء هم الرابحون.. والسعودية أكبر الخاسرين!

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

صحيفة : خلاف "حاد" بين الملك سلمان ونجله محمد حول التطبيع

ابو مرزوق: عقبات أمام صفقة تبادل الأسرى.. وقطر لا يمكنها أن تساعد غزة إلا من خلال إسرائيل

ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة.. والحرب القادمة ستكون على عدة جبهات

الأخبار الرئيسية

56

صفقة القرن مرفوضة... فتح: دولة قطر تخشى أن يسبقها قطار التطبيع!

920201816145524

قناة عبرية: عملية عبد الباسط عوده كانت نقطة التحول و ”ياسر عرفات كان إرهابياً من الدرجة الأولى”

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ

الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"