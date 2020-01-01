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الشرطة تفض 5 حفلات زفاف وبيت عزاء في ضواحي القدس

السبت 19 سبتمبر 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 5 حفلات زفاف وبيت عزاء في ضواحي القدس



رام الله /سما/

 فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة مساء أمس 5 حفلات زفاف وبيت عزاء لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس وفتح بيوت العزاء بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في بلدات شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه وبعد تلقي عمليات شرطة  ضواحي القدس بلاغات حول إقامة 5 حفلات زفاف وبيت عزاء في بلدات شمال غرب القدس، على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات، وبيت العزاء وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إلى تلك الحفلات والتجمعات وبيت العزاء .
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مخالفات بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا

#الشرطة #فيروس كورونا

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