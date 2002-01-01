  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: نتحرك لمنع أي اتفاقيات علاقات جديدة بين دول عربية وإسرائيل

السبت 19 سبتمبر 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: نتحرك لمنع أي اتفاقيات علاقات جديدة بين دول عربية وإسرائيل



رام الله /سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم السبت، إن القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات لمنع أي اتفاقيات جديدة بين دول عربية وإسرائيل لإقامة علاقات رسمية.

واعتبر عريقات، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن ما وقعته دولة الإمارات ومملكة البحرين من اتفاقيات علاقات مع إسرائيل أخيرا يقوم على "السلام مقابل الحماية".

وأكد مسؤولية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في حماية القرارات الصادرة عنها بالالتزام بمبادرة السلام العربية المعلنة العام 2002 بشأن التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية.

وشدد عريقات على أن "إسرائيل لا يمكن أن تكون جزء من المنظومة العربية لأن قاعدتها الأساسية منع أي تقدم عربي وإبقاء نفسها الدولة ذات التفوق الشامل في المنطقة".

وقال إن هناك "حملة شعواء يتم توظيف كل الإمكانيات لها لتقويض الموقف الفلسطيني بغرض تمرير صفقة القرن الأمريكية والسعي إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستطرح 19 قرارا على الجمعية العامة للأمم المتحدة على دورة اجتماعاتها المقبلة بما في ذلك التأكيد على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ونتوقع تأييدا دوليا واسع النطاق.

ودعا عريقات إلى المضي بخطوات فاعلة لإنجاح القيادة الوطنية الموحدة للقيادة الشعبية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية عبر إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007.

وذكر أن اجتماعات مقررة للجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب استمرار اتصالات لجان منبثقة عن اجتماع الأمناء العامين لبلورة توصيات جدية لتحقيق الوحدة الوطنية والاتفاق على انتخابات فلسطينية عامة.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: في الشرق الأوسط الجديد هؤلاء هم الرابحون.. والسعودية أكبر الخاسرين!

واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

صحيفة : خلاف "حاد" بين الملك سلمان ونجله محمد حول التطبيع

ابو مرزوق: عقبات أمام صفقة تبادل الأسرى.. وقطر لا يمكنها أن تساعد غزة إلا من خلال إسرائيل

ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة.. والحرب القادمة ستكون على عدة جبهات

الأخبار الرئيسية

920201816145524

قناة عبرية: عملية عبد الباسط عوده كانت نقطة التحول و ”ياسر عرفات كان إرهابياً من الدرجة الأولى”

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ

الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

الصحة: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، و18 حالة تعافٍ