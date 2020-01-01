97% من إصابات فيروس كورونا بغزة أعراضها خفيفة

غزة / سما /

قال محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، اليوم السبت، إن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، كانت بأعراض بسيطة، والكثير منها تعافى.

وأكد أبو سلمية في حديث إذاعي صباح اليوم، أن غزة ما تزال في مرحلة السيطرة على الفيروس، ولكنها لم تصل بعد لمرحلة ما قبل التعايش معه.

وبين أن هناك مؤشرات تدلل بأن الوضع بغزة ما يزال جيدًا من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات والاستقرار الكبير بحالات المصابين.

وقال إن "مؤشرات الحالة الوبائبة بغزة تدلل على خير قادم، وهذا لا يعني بأن لا نلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة".

وأضاف أنه وللقضاء على فيروس كورونا يجب أن يكون عندنا نمط حياة يتمثل بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والنظافة الشخصية، وغير ذلك سنكون في وضع خطير ومقلق.