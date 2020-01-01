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وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ

السبت 19 سبتمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجل 5 حالات وفاة و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و296 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـمواطنة من يطا (85 عاما) ومواطن من أريحا (73 عاما) ومواطن من بيت لحم (89 عاما)، إضافة إلى حالتي وفاة في الطور وسلوان .

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (63)، محافظة نابلس (63)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (39)، محافظة رام الله والبيرة (116)، جنين (31)، طوباس (16)، سلفيت (13)، طولكرم (59)، قطاع غزة (90)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (124).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (64)، محافظة جنين (19)، محافظة سلفيت (12)، مدينة القدس (183)، قطاع غزة (18).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني  https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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