فيديو.. دب يوقظ رجلا من قيلولته في مشهد طريف

وكالات / سما /

حصل رجل من ماساتشوستس كان مستلقيا بالقرب من حمام سباحة، على لحظات مثيرة، بعد أن تفاجأ بإيقاظ دب له من قيلولته.

وأظهر مقطع فيديو متداول التقطته كاميرا منزلية، والمؤرخ يوم السبت 12 سبتمبر، الرجل بجوار حمام سباحة في غرينفيلد بماساتشوستس، بينما يتحول دب في الفناء الخلفي للمنزل حيث يقع المسبح، ويحاول الحصول على رشفة ماء.

واتخذ الدب خطا مباشرا نحو حمام السباحة، حيث دخل بعد أن وجد البوابة مفتوحة، وشرب الماء على مهل، في الوقت الذي كان فيه ماثيو بيت ينام بهدوء.

وبمجرد حصوله على ما يروي عطشه، استدار الدب ورأى بيت مستلقيا بجوار حمام السباحة الخاص به، ثم توجه نحوه ومد يده بحذر نحو قدم الرجل وقام بتحريكها بحذر.

وأيقظت الحركة بيت، بينما أخاف استيقاظه المفاجئ الدب ، وجعله يفر هاربا.

ونشرت دون، زوجة بيت، الفيديو على حسابها عبر "فيسبوك"، وكتبت فيه: "ماثيو كان مذهولا بعض الشيء بالأمس عندما كان يستريح بجانب المسبح".

المصدر: ديلي ميل