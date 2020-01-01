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الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

السبت 19 سبتمبر 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي: قطر أعلنت رسميا تبني صفقة القرن أساسا للتفاوض وحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني



رام الله / سما /

اعتبر بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، وعضو تنفيذية منظمة التحرير، أن قطر قامت بأول اعلان رسمي عربي واضح لتبني صفقة القرن اساسا للتفاوض وحل الصراع  الاسرائيلي الفلسطيني.

وبين الصالحي لوطن أن ذلك ورد في وثيقة التفاهم الاستراتيجي الامريكي القطري، الذي عقد يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أن ذلك يكمل حلقة التطبيع الجاري وأحد اهم اهدافه الاستراتيجية.

وقال الصالحي ان هذا تطور خطير جدا يؤكد اهمية الاسراع في تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير للفصائل الفلسطينية، والاهم من ذلك استنهاض طاقات شعبنا في كافة اماكن تواجده والحوار الصريح مع كل مكوناته الشعبية، لمواجهة المخاطر، وتجديد مشروعنا الوطني ومؤسسات شعبنا، وازالة كل ما اعترى ذلك من نواقص وفجوات، ومعالجتها بصورة صريحة دون تبسيط او مكابرة.

وهذا أبرز ما تم نقاشه، ونشر نصا في وثيقة التفاهم "ناقشت الحكومتان القضايا ذات العلاقة بالأمن الإقليمي بما في ذلك جهودهما المشتركة لهزيمة "داعش" وبناء السلام ووضع نهاية للصراع في ليبيا وسوريا واليمن والتطورات السياسية في العراق وإمكانيات التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على رؤية الولايات المتحدة للسلام".

وعقدت قطر والولايات المتحدة الأمريكية الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثالث بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال يومي 14 و15 سبتمبر 2020، وترأس الجلسة الافتتاحية كل من محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، حيث عبر كل منهما في كلمته الترحيبية عن متانة العلاقات الثنائية.

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