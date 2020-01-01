مميزات IOS 14 الجديدة كلياً.. ماذا تعني النقاط الخضراء والبرتقالية أعلى الشاشة؟

وكالات / سما /

تعددت مميزات iOS 14 الجديد بين رئيسية وتغييرات صغيرة وأخرى مرئية بمؤشرات تهدف إلى حماية المستخدم من التنصت وانتهاك الخصوصية.

ربما تكون قد لاحظت وجود مؤشرات جديدة في أعلى شريط الحالة على اليمين، وتتساءل عن الغرض من هذه المؤشرات.

تظهر هذه المؤشرات كنقاط أو دوائر برتقالية وخضراء فوق مؤشر قوة الإرسال.

تبين أن هذه النقاط هي في الواقع مؤشرات إعلامية تساعد في طمأنة خصوصيتك وحمايتها.

وتمتلك أجهزة MacBook وiMac مؤشراً ضوئياً أخضر بالفعل موجوداً بجوار كاميرا الويب. وعلى الرغم من ظهور المؤشر الجديد بجوار الإشارة الخلوية على الهاتف، فإنه لا علاقة له بقوة الإرسال.

عندما تكون الكاميرا في حالة الاستخدام، يتم تشغيل ضوء LED لإعلامك بأن أحد التطبيقات الموجودة على نظامك يستخدم الكاميرا.

ولأن أجهزة iPhone وiPad لا تحتوي على مصابيح LED فعلية، قامت Apple بمحاكاة التجربة من خلال هذا البرنامج الجديد.

ماذا تعني النقطة البرتقالية على iPhone؟

تعني النقطة البرتقالية أن تطبيقاً ما يستخدم الميكروفون. قد يظهر هذا المؤشر عند استخدام Siri أو Dictation، على سبيل المثال، أي عندما يحوّل iPhone كلامك إلى نص.

وبافتراض أن جميع التطبيقات تعمل بحسن نية، يجب ألا تظهر النقطة البرتقالية إلا عندما تفعل شيئاً يتطلب الميكروفون.

وبحسب ما نشره موقع 9to5mac، إذا ظهرت النقطة البرتقالية وأنت لا تستخدم الميكروفون، فقد يشير ذلك إلى تطبيقٍ ما يسيء استخدام خصوصيتك.

إذا لاحظت ظهوره في غير وقته، فقد ترغب في الاتصال بالمطور للاستفسار عن سبب استخدامه. يمكن أن يكون مجرد خطأ في التطبيق، وليس نشاط تجسس متعمد.

ماذا تعني النقطة الخضراء على iPhone؟

تظهر النقطة الخضراء عند استخدام أحد التطبيقات للكاميرا، مثل التقاط صورة.

ولأن الوصول إلى الكاميرا يعني الوصول إلى الميكروفون أيضاً؛ في هذه الحالة، لن ترى النقطة البرتقالية بشكل منفصل.

إذا كان أحد التطبيقات يستخدم الكاميرا دون علم منك، فهذا انتهاك للخصوصية.

لا يعرف نظام iOS سبب وصول تطبيق ما إلى الكاميرا، لذا فإن أفضل مسار للعمل هو الاتصال بالتطبيق الذي تشك فيه.

فإما أنه ينتهك الخصوصية- وفي هذه الحالة يمكن حذفه- أو قد يكون مجرد خطأ.

وإذا قمت بالضغط على مركز التحكم وسحبته لأسفل الشاشة في غضون بضع دقائق من استخدام الكاميرا أو الميكروفون، فستجد مؤشراً على استخدام أي منهما مؤخراً.

سيعرض نوع الوصول (سواء الميكروفون أو الكاميرا) واسم التطبيق الذي استخدم المستشعر. يوفر هذا طبقة إضافية من الشفافية، في حال لم تنتبه لمؤشر النقاط الدائرية الصغيرة.

وتهدف هذه الخاصية الجديدة والمهمة إلى لفت إلى استخدام هذه الميزات، وبالتالي يتم تحديد التطبيقات التي تنتهك الخصوصية دون داعٍ وفضحها من قِبل المستخدمين.

مميزات IOS 14 الأخرى

من الميزات الجديدة الرائعة "صورة داخل صورة" والقدرة على تغيير متصفحك الافتراضي، وأخيراً الميزة التي قد تكون أكثر فائدة في إعدادات إمكانية الوصول الخاصة بـiPhone.

يطلق على هذه الميزة الجديدة اسم Back Tap (ضمن قائمة Touch) أو النقر الخلفي.

تتيح هذه الخاصية إمكانية النقر مرتين أو ثلاث مرات على الجزء الخلفي من هاتف الـiPhone لتنفيذ إجراءات معينة بشكل أسرع.

يمكن استخدامها لالتقاط نسخة مما تعرضه الشاشة (Screenshot) أو إطلاق نظام المساعدة الافتراضي سيري أو فتح قائمة الإعلامات.

لتفعيل الخاصية، توجَّه إلى قائمة الإعدادات أو Settings ثم Accessibility ثم Touch ثم Back Tap.

لكن هذه الخاصية ستعمل فقط في هواتف آيفون 8 وما بعده، ولن تتوافر على أجهزة الآيباد، حتى الجديدة منها، وفق موقع Mashable.

ومن الخواص الجديدة للنظام إمكانية التعرف على الأصوات، بحيث يستطيع الهاتف أن يحفظ صوت الأطفال في المنزل أو أجهزة إنذار الحريق أو أي تدفق للمياه؛ لإعلامك بها على الفور!