رئيس الأهلي الجديد يتحدث عن صعوبات الموسم المقبل

غزة / سما /

اختارت الجمعية العمومية بالنادي الأهلي الفلسطيني محمود مسعود، رئيساً للنادي ضمن الوفاق الرياضي. وفي أول حديث للرئيس الجديد، ولاعب الفريق في التسعينيات، قال إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه النادي، وعلى رأسها الديون المتراكمة والتي تخطت نحو80 ألف دولار. وأشار إلى جملة من الصعوبات، بينها رحيل بعض اللاعبين بعد الهبوط من الدرجة الممتازة، مؤكداً عزم الإدارة الجديدة على تنشيط الألعاب الرديفة كالطائرة والطاولة واليد مطلع الموسم المقبل.

وأوضح أن الإدارة الجديدة للنادي تسلمت إرثا صعبا، وهي مطالبة بإيجاد الحلول، مشيرا إلى أنه سيحاول إيجاد مصادر داخل من مختلف الجهات المعنية، فضلا ًعن الاعتماد على مرافق النادي التي تدر الدخل.