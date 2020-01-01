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رسميا.. نجم البايرن ينضم لصفوف ليفربول

السبت 19 سبتمبر 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. نجم البايرن ينضم لصفوف ليفربول



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده مع الإسباني تياغو ألكانتارا قادما من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

وأكد ليفربول أن تياغو بات ثاني لاعب ينضم لصفوف الفريق خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري، بعد كوستاس تسيميكاس الذي انضم من صفوف أوليمبياكوس.

وسيرتدى النجم الإسباني القميص رقم "6" مع "الريدز"، الذي اعتاد على ارتدائه مع فريق السابق بايرن ميونيخ.

وعلّق تياغو على انضمامه لليفربول، قائلا: "عندما تمر السنوات، تحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وعندما تفوز، تريد أن تربح المزيد".

وأضاف: "أعتقد أن هذا النادي يصف ما أنا عليه أيضا، أريد تحقيق كل الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وتابع: "ليفربول لديه نفس النوع من هذا الشعور الذي أحتاجه، لأننا نحب أن تكون لنا علاقة وثيقة جدا بالنادي، وأعتقد أنني سأشعر بهذا".

#البايرن #ليفربول #تياغو ألكانتارا

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