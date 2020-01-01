"الجثث ستخرج من مضيق هرمز"... أقوى تهديد من الحرس الثوري إلى دول الخليج

وكالات

اعتبر قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري، أن "منطقة الخليج ينبغي أن تكون خالية من التواجد الأجنبي"، لافتا إلى أنه "يمكن لإيران إجراء مناورات مشتركة مع الدول الخليجية".

وأضاف، تنغسيري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا": "لا ينبغي لدول الخليج جعل موطئ قدم لإسرائيل في المنطقة، فذلك سيعود عليهم بالأذى..مجيء إسرائيل إلى منطقة الخليج لن يكون لصالح الدول الخليجيّة وسيشكل تهديدا لإيران".

كما شدد على أن إيران لن تكون البادئة بأي حرب "لكننا لن نخشاها إن وقعت"، قائلًا "سنرد بحزم على أي تهديد يطال أي نقطة من إيران..سنقطع يد كل من يتطاول على مصالح إيران ومقدساتها وثورتها وشرفها.. إذا وقعت الحرب سنخرج الأعداء جثثا من مضيق هرمز".

ونوه قائد القوات البحرية بأن "إيران على استعداد للصداقة مع دول الخليج، وأن الغرباء سيغادرون في نهاية المطاف"، وتابع "نمد يد الصداقة والأخوة إلى دول الخليج ونقول لهم أننا أبناء المنطقة، والغرباء سيغادرون في نهاية المطاف، وسيتخلون عنكم بعد نهب ثرواتكم"، مشيرا إلى أن "الخليج بيتنا وأن الجيش الأمريكي متواجد في المنطقة الخطأ".

وقال تنغسيري، إن "الزوارق الإيرانية السريعة تشكل كابوسا للأمريكيين في مياه الخليج"، مؤكدا أن "قواتنا تمتلك أنواعا مختلفة من الصواريخ التي تغطي مياه الخليج وما بعد مياه الخليج.. قواتنا قادرة على إغلاق مضيق هرمز في أي حرب إن طلب منها ذلك.. إيران تصبح أكثر استعدادا كلما اشتدت تهديدات العدو"، مشددا على أن بلاده تسعى إلى تصدير السلاح إلى الخارج بعد رفع الحظر عنها.