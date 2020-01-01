رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على خبر استشهاد طبيب الأسنان نضال محمد جبارين (54 عاما) بسكتة قلبية، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت صوب المواطنين بالقـرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.

كما عنونت الصحف تأكيد وزارة خارجية جنوب أفريقيا على ثبات موقف بلادها من القضية الفلســطينية، والاســتمرار في تقديم كل أشــكال الدعم والإســناد لهذه القضية العادلة، إضافة لتسجيل 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و400 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل صوت قرب حاجز برطعة

- الرئيس يعزي اللواء كلوب بوفاة زوجته

- مستشار سابق للرئيس أوباما: الضم سيصعب الوصول لحل الدولتين

- حزب "سيريزا" اليوناني أكد موقفه الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية.. جنوب إفريقيا تؤكد عدم قبول أية مبادرة ترفضها دولة فلسطين

- مســؤولة تونســية: نرفض المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.. وقفة في الفلوجة العراقية رفضا لاتفاقيات التطبيع وتضامنا مع شعبنا

- معرض لأعمال مخصصة لـ "متحف فلسطين الوطني" في معهد العالم العربي بباريس

- تظاهرات في البحرين ضد التطبيع مع إسرائيل

- استطلاع: معظم الكنديين يرون ضرورة محاكمة إسرائيل في "الجنائية الدولية" على جرائمها

- 8 وفيات و692 إصابة بـ "كورونا"

- إسرائيل تفرض إغلاقا ثانيا لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء "كورونا"

- بايدن يصف إدارة ترمب لأزمة "كورونا" بـ "شبه الإجرامية"

- "كي لا ننسى" تقيم احتفالا تأبينيا لشهداء مجزرة صبرا وشاتيلا

الأيام:

- حصيلة 24 ساعة: 8 وفيات و692 إصابة و40 مصابا بالفيروس في غرف العناية المكثفة

- استشهاد طبيب أسنان نتيجة قنبلة صوتية ألقاها جنود الاحتلال قربه على حاجز "برطعة"

- إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات عنيفة والمستوطنون يستهدفون الزيتون في محافظة نابلس

- إبعاد مقدسيين عن الأقصى لنصف عام واعتقال 4 آخرين

- طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

"- جمعة غضب القدس": تنظيم تظاهرات ضد التطبيع بعدة قرى في البحرين

- لبنان: 18 حالة وفاة و750 إصابة جديدة بـ"كورونا"

القدس:

- شهيد وإصابات واعتقالات وتظاهرات في أنحاء الضفة ضد الاستيطان والتطبيع

- تقرير من معهد الأبحاث القومي الإسرائيلي: إسرائيل فقدت السيطرة على "كورونا" في ظل انعدام استقرار سياسي

- 6 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- قيود جديدة في أوروبا وتجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في العالم 30 مليونا والوفيات 954 ألفا

- 27 وفاة و٣٨١٥ إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل