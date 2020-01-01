الصحة: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، و18 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 18 حالة تعافٍ جديدة.

وبينت أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 1281 عينات جديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2313 إصابة، منها 1810 حالات نشطة.

وبلغ عدد المتعافين 486، في حين أن الوفيات بلغت 17.



منحنى تسجيل اصابات فيروس كورونا لازال غير مستقر ويدعونا لمزيد من الحذر والالتزام



استهتار شريحة من المواطنين وعدم التزامهم بالضوابط الصحية سيتسبب بمزيد الاصابات وبؤر التفشي وسيكون له عواقب وخيمة

استهتارك_سيقتل_احبابك.



نهيب بكافة المواطنين الى تحصين انفسهم ومن حولهم بالالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين والمحافظة على التباعد الجسدي والبعد عن التجمعات.



ندعو الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.



مواردنا الصحية مستنزفة وسنكون امام منعطف خطير خلال ايام جراء استمرار نقص الادوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء.



نطالب الجهات المعنية الى توفير الدعم الطارئ والعاجل لوزارة الصحة لضمان استمرار الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة