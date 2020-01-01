  1. الرئيسية
  2. الرياضة

داعش يسيطر على "جزر الفردوس" ويحرم رونالدو منها

السبت 19 سبتمبر 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعش يسيطر على "جزر الفردوس" ويحرم رونالدو منها



وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن تنظيم الدولة "داعش"، سيطر على جزر بارادايس أو ما تعرف بـ "جزر الفردوس" الواقعة على المحيط الهندي في غرب أفريقيا، بدعوى فرض الشريعة الإسلامية فيها.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسلحي التنظيم قاموا بحرق الفنادق والفلل الفاخرة على شواطئ الجزيرة، فور وصولهم إليها.


وأضافت الصحيفة أن التنظيم قام أيضا بالسيطرة على جزيرتي فاميزي وميكونغو، التابعتين لدولة موزمبيق في غرب أفريقيا، وقام بحرق العديد من المنازل والمزارع، وطرد منها سكانها الأصليين.

وتعتبر هذه الجزر مقصد الكثير من مشاهير العالم الذين يقضون فيها عُطَلَهم السنوية، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي والأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والنجم العالمي دانيال كريغ، والزعيم السياسي الراحل نيلسون مانديلا.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مسلحي تنظيم استولوا أيضا على مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية الاستراتيجية في موزمبيق، والقريبة من مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز.

وبدأ تنظيم داعش بالهجوم على هذه المنطقة منذ أكثر من 3 سنوات قتل خلالها أزيد من 1300 شخص.

وتمكن التنظيم خلال الشهور الأخيرة من السيطرة على مساحات شاسعة من غرب أفريقيا.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: في الشرق الأوسط الجديد هؤلاء هم الرابحون.. والسعودية أكبر الخاسرين!

نتنياهو يهدد دولا في المنطقة بعد توقيعه اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات

واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة وتؤكد ضرورة تحسين ظروفها المعيشية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة.. والحرب القادمة ستكون على عدة جبهات

شعث: قطر مستعدة لمنح السلطة قرضا ماليا لدفع الرواتب والتغلب على الازمة المالية

ابو مرزوق: عقبات أمام صفقة تبادل الأسرى.. وقطر لا يمكنها أن تساعد غزة إلا من خلال إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، و18 حالة تعافٍ

الكشف عن سبب غياب ولي عهد أبوظبي عن توقيع اتفاق "إبراهيم"

20200919093107

ترامب : الكويت ستنضم سريعا إلى مسار التطبيع

قلقيلية : وفاة شابة متأثرة بإصابتها بكورونا

كاتب إسرائيلي : سياستنا تجاه حماس بغزة عديمة الجدوى