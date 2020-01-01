داعش يسيطر على "جزر الفردوس" ويحرم رونالدو منها

وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن تنظيم الدولة "داعش"، سيطر على جزر بارادايس أو ما تعرف بـ "جزر الفردوس" الواقعة على المحيط الهندي في غرب أفريقيا، بدعوى فرض الشريعة الإسلامية فيها.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسلحي التنظيم قاموا بحرق الفنادق والفلل الفاخرة على شواطئ الجزيرة، فور وصولهم إليها.



وأضافت الصحيفة أن التنظيم قام أيضا بالسيطرة على جزيرتي فاميزي وميكونغو، التابعتين لدولة موزمبيق في غرب أفريقيا، وقام بحرق العديد من المنازل والمزارع، وطرد منها سكانها الأصليين.

وتعتبر هذه الجزر مقصد الكثير من مشاهير العالم الذين يقضون فيها عُطَلَهم السنوية، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي والأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والنجم العالمي دانيال كريغ، والزعيم السياسي الراحل نيلسون مانديلا.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مسلحي تنظيم استولوا أيضا على مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية الاستراتيجية في موزمبيق، والقريبة من مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز.

وبدأ تنظيم داعش بالهجوم على هذه المنطقة منذ أكثر من 3 سنوات قتل خلالها أزيد من 1300 شخص.

وتمكن التنظيم خلال الشهور الأخيرة من السيطرة على مساحات شاسعة من غرب أفريقيا.