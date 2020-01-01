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تقديرات: 750 ألف سائح إماراتي سيزورون إسرائيل في العام

السبت 19 سبتمبر 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات: 750 ألف سائح إماراتي سيزورون إسرائيل في العام



القدس المحتلة / سما /

يتوقع خبراء في الإمارات العربية المتحدة، حركة سياحة نشطة، بين إسرائيل والإمارات وبالعكس، بعد إقامة العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لنفس الخبراء، فمن اللحظة التي تبدأ فيها العملية، سيستغرق الأمر ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، حتى تبدأ حركة السياحة في تحقيق إمكاناتها.

وتُقدر الإمارات عدد السياح منها الذين سيزورون إسرائيل في العام، بحوالي 750 ألف.

وسيصل معظمهم كجزء من السياحة الدينية، أي زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. كما سيستفيد السكان المسيحيون في الإمارات، من الرحلات الجوية المباشرة، لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس والناصرة في الجليل، وحصة أخرى من السياح، ستكون ضمن سياحة الأعمال.

وبحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية، فإن فندق رأس الخيمة "الفاخر" بحسب الصحيفة، يوفر نقطة جذب جديدة لقضاء العطلات.

ويقدم فندق "والدورف أستوريا" للذين يحجزون عطلة في أجنحته الفاخرة تجربة رياضات الطيران.

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