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وقفة إسناد للأسير ماهر الأخرس في جنين

السبت 19 سبتمبر 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل العمل الوطني والإسلامي وأهالي بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، الليلة، وقفة إسناد للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 54 يوما.

وطالب المشاركون في الوقفة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير الأخرس، الذي تزداد حالته الصحية صعوبة.

ودعا عضو قيادة الجبهة في محافظة جنين فاعور صبح إلى مزيد من الحراك من أجل نصرة الاسرى، وكافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس.

من جهته، أكد منسق فصائل العمل الوطني في المحافظة راغب ابو دياك أن كافة مكونات شعبنا ستبقى صفا واحدا لدعم صمود أسرانا حتى نيل حريتهم.

ودعا كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية ومنظمة الصليب الأحمر للتدخل والعمل على إنقاذ حياة أسرانا، والضغط على سلطات الاحتلال حتى يتم تحريرهم.

#ماهر الأخرس

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